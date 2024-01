Швейцария отпуска над 1,6 млрд. евро в помощ на Украйна (ВИДЕО)

Швейцария е фокусирана върху възстановяването на Украйна. Берн ще бъде домакин на срещата на върха за глобалния мир. Днес стана ясно, че украинският президент Володимир Зеленски иска Китай да вземе участие в глобална тази конференция, която има за цел да разреши конфликта с Русия. „Ние сме отворени за всички страни, които зачитат нашия суверенитет и териториална цялост на мирната среща на върха“, каза Зеленски на пресконференция в Берн.

❗️Switzerland will provide 1.5 billion Francs (€1.6 billion) in aid to Ukraine from 2025 to 2028, President of the Swiss Confederation Viola Amgerd reports. Switzerland sees a special focus on the reconstruction of Ukraine.



