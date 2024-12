Зеленски за сваления азербайджански самолет: Нужен е международен натиск към Москва, за да разберем истината

"Излизат все повече подробности около ужасяващата катастрофа на самолета на Азербайджанските авиолинии. Изказвам своите съболезнования на президента Алиев и народа на Азербайджан."

Това написа в социалната мрежа Х украинският президент Володимир Зеленски.

"Всеки човешки живот е ценен и всяка загуба на живот заслужава задълбочено разследване, за да се установи истината. Можем да видим как ясните визуални доказателства на мястото на катастрофата сочат отговорността на Русия за трагедията", посочи той.

Още: Азербайджанските авиолинии: "Физическа външна намеса" е предизвикала самолетната катастрофа

"Ако Русия реши да разпространява лъжи по същия начин, както направи в случая MH17, ще трябва да консолидираме целия международен натиск върху Москва, за да установим истината и да осигурим отговорност", подчерта украинският президент.

