Азербайджанските авиолинии: "Физическа външна намеса" е предизвикала самолетната катастрофа

Азербайджанските авиолинии съобщават, че предварителните резултати от разследването на катастрофата на техния самолет в Казахстан на 25 декември сочат към „физическа и техническа външна намеса“. 38 души загинаха, когато самолетът Embraer 190 падна с висока скорост и избухна в пламъци на 3 км от пистата на летище Актау. Той е летял от Баку до Грозни в Чечения (Руската федерация), но след като подава сигнал за нередност първо е пренасочен към Махачкала, а след това през Каспийско море - към Казахстан.

Вече се натрупаха редица данни, че руска система за противовъздушна отбрана "Панцир", изстреляла ракета "земя-въздух", стои зад свалянето на самолета. В парламента на Азербайджан настояха Москва да поднесе извинения, докато близкият до руската Федерална служба за сигурност канал ВЧК-ОГПУ потвърди теорията, че ПВО е предизвикала катастрофата.

Още: Сваления самолет: Кремъл играе на мълчанка, а последствията за отношенията с Азербайджан ще са много неприятни

В същото време ръководителят на руската агенция за гражданска авиация Дмитрий Ядров прехвърли вината на Украйна. „Украински бойни дронове извършваха терористични атаки срещу гражданската инфраструктура в градовете Грозни и Владикавказ“, заяви шефът на "Росавиация" във видеообръщение на 27 декември. „Поради тази причина в района на летището в Грозни беше въведен план "Килим" (т.е. затваряне на въздушното пространство), който предвижда незабавното напускане на всички самолети от посочения район. Освен това в района на летище Грозни имаше гъста мъгла“.

Още: Първа официална реакция от Русия за падналия самолет: Грешка на пилота (ВИДЕО)

Ядров говори и за грешка на пилота - след като мъглата в Грозни уж му попречила на два пъти да кацне, му били предложени "алтернативни летища", но той избрал Актау, твърди шефът на "Росавиация".

Head of Rosaviatsia (Russian Federal Air Transport Agency) comments on the Aktaу plane crash for the first time:



Dmitry Yadrov stated dense fog in Grozny airport forced the commander to abort two landing attempts. Alternate airports were offered, but he chose Aktau. Yadrov noted… pic.twitter.com/Nl8d5YfOUZ