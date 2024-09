"Злото" уби "живота": Русия с фатална атака по мисия на Червения кръст в Украйна (СНИМКИ)

Руската агресия явно не познава граници - силите на диктатора Владимир Путин са атакували автомобили на Червения кръст в украинската Донецка област на 12 септември, което е довело до загинали и ранени.

Руският артилерийски обстрел е бил насочен към село Виролюбивка - на запад от Часов Яр и съвсем близо до града, около който се водят тежки сражения в Краматорското направление на фронта.

Служителите на Международния комитет на Червения кръст са били в камион, превозващ хуманитарна помощ. Трима работници са убити, а други двама са ранени, съобщават местните власти.

