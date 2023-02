Знамената в щаба на НАТО са свалени наполовина заради Турция (СНИМКА)

"Всички знамена в щаба на НАТО са свалени наполовина днес в знак на солидарност с нашия съюзник Турция", написаха от НАТО и споделиха снимка от централата на Алианса.

All flags at NATO Headquarters are at half-mast today in solidarity with our Ally #Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/xCjyApKVff

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг почти веднага след бедствието изрази пълна солидарност с Турция, която е съюзник в НАТО. "Поддържам връзка с президента Ердоган и външния министър Мевлют Чавушоглу , написа Столтенберг в Twitter, като уточни, че съюзниците мобилизират подкрепа.

Full solidarity with our Ally #Türkiye in the aftermath of this terrible earthquake. I am in touch with President @RTErdogan and Foreign Minister @MevlutCavusoglu, and #NATO Allies are mobilizing support now.