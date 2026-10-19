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Загина при бомбардировка едва на 43: Българката, която събу обувките си и промени балета завинаги

19 октомври 2026, 19:25 часа 843 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Загина при бомбардировка едва на 43: Българката, която събу обувките си и промени балета завинаги

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Мария Димова - балерината, която промени завинаги балетния театър.

Мария Димова е родена през 1901 г. в град Фердинанд (дн. Монтана). От малка показва любовта си към танца. Завършва немска филология в Дрезденския университет. Паралелно с това учи в танцовата школа на легендарната пионерка на експресионистичния танц Мари Вигман. Малко след това Мария заминава за Париж, където изучава в детайли модерен балет.

През 1928 г. талантливата българка завършва танцовата школа на Трюмни в Берлин. Но заради режима и намесата му в културния живот на Германия, балерината се връща в родината. За известен период Мария се посвещава и на друга своя страст - преподава в село Мала Кутловица. Но в крайна сметка решава да напусне работата си като учител и да се посвети изцяло на най-голямата си страст - балета. През този период балерината прави първите си опити за създаване на самобитна българска балетна хореография. Тя оставя след себе си голямо културно наследство с иновацията, която въвежда - танц с боси крака.

Всичко започва след срещата на балерината с Марин Големинов. Пътищата им се пресичат в момента, в който той създава танцовата драма "Нестинарка". Мария се заема с хореографията на драмата и иновацията, която въвежда, успява да промени културния живот на България.

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Мария Димова в "Майчини жалби", 1935 г. Снимка: Wikipedia

Танцовата драма е поставена за пръв път на сцена на 4 януари 1942 г. В следващите 11 години е изиграна общо 30 пъти, като в някои от представленията самата Мария влиза в ролята на Демна. Хореографията, която съчетава модерния танц на бос крак с българския фолклорен танц, и до днес остава едно от най-големите постижения на българската танцова форма. "Нестинарка" прославя страната ни и зад граница - поставена е на сцена в Чехия, Германия, Русия, Испания, Италия.

Мария Димова умира едва на 43 години във Виена след въздушна бомбардировка на 10 септември 1944 г. Балерината е била там, за да представи свой спектакъл. Въпреки че нейният земен път приключва твърде рано, тя успява да ни завещае голямо културно наследство. 

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Заглавната снимка е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.

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Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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