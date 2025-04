Черен понеделник: Кошмарно начало на деня за Уолстрийт

Основните индекси на Уолстрийт стартираха новата търговска седмица кошмарно, както завършиха и предходната - с рязко понижение, като индексът S&P 500 е на път да влезе дори на меча територия (спад на индекс на фондовите пазари с 20 или вече на сто от скорошен връх - бел. ред), предаде Ройтерс. Индексът падна с почти 14% през последните два дни на борсовата търговия и в началото на търговията в понеделник.

Ако тези загуби се запазят до края на деня, това ще бъде най-големият тридневен спад от Черния петък през 1987 г., когато индексът загуби около 20% през този период от време.

Още: Сривът на световните борси не спира, заличени са трилиони долари

Инвеститорите започнаха да търсят убежище в държавни облигации поради икономическите притеснения относно последствията от всеобхватните търговски мита на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В ранната търговия индустриалният индекс Dow Jones Industrial Average рязко спадна - с 1212,98 пункта или 3,17 на сто до 37 101,88 пункта.

По-широкообхвтният S&P 500 загуби 181,37 пункта или 3,57 на сто до 4892,71 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite се срина с 623,23 пункта, или 4,00 на сто, до 14 964,56 пункта.

Още: Паника на Уолстрийт след митата на Тръмп: Списък на големите губещи*

Спадът при големи компании като Nvidia, Apple и Tesla е с над 6%. Всъщност акциите на Tesla минаха под границата от 200 долара и така разбиха на пух и прах думите на американския министър на търговията Хауърд Лутник, че "това е невъзможно":

Tesla shares have fallen below the price that U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick previously claimed was “impossible” to go below — Bloomberg reports. pic.twitter.com/rdG2WspIzS

Не по-добре стоят нещата и в Европа. Митата на Тръмп удрят особено силно по оръжейния сектор, защото при него веригите от доставки за производство са глобални. Най-големият европейски и германски оръжеен търговец Rheinmetall - 27%.

It’s a catastrophe! U.S. tariffs have hit the entire world — but Europe’s defense industry is suffering the most



European stock markets opened with sharp declines following the plunge in Asia. Trump’s tariffs have disrupted global arms manufacturing supply chains, causing a… pic.twitter.com/Nal8QYsarm