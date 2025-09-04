Войната в Украйна:

Еврото продължава нестабилния си ход спрямо долара

04 септември 2025, 09:07 часа 343 прочитания 0 коментара
Еврото продължава нестабилния си ход спрямо долара

Курсът на еврото продължава нестабилния си ход спрямо щатския долар през септември. Той се движи нагоре и надолу, след като на 2 септември претърпя обрат в посоката и тръгна в низходящо положение, слизайки под важната граница от 1,17 долара. През август еврото имаше стабилен курс, като се задържаше близо до нивото от 1,17 към долара, а през месец юли валутата, която България ще приеме от 1 януари 2026 г., достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, 4 септември, единната европейска валута се продаваше за 1,1658 долара - съвсем малко под последния курс, отчетен вчера. На 3 септември пазарите затвориха при курс на еврото от 1,1659 спрямо долара, след като отвориха при курс от 1,1633 спрямо щатския долар.

Още: Еврото продължава в същата посока спрямо долара след обрата в курса

Европейската централна банка определи вчера, 3 септември, референтен курс на еврото от 1,1653 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 5 август, когато беше на ниво 1,1535 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 22 август - единната европейска валута бе със стойности от 1,1737 щатски долара.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Още: Българите са най-притеснени от цените и инфлацията в целия ЕС в навечерието на еврото: Проучване

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

Още: Омбудсманът и НОИ с кампания "Пенсиите в евро"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
евро валути долар валутен курс валутен пазар валутни пазари
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес