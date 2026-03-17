Наша съседка забранява достъпа на децата до социални мрежи

Дясноцентристкото правителство на Гърция ще внесе законодателство „до няколко седмици“ за забрана на достъпа до социалните медии в Гърция за деца под 15 години. Това настоя премиерът Кириакос Мицотакис във вторник, заявявайки, че платформите представляват заплаха за психичното здраве на младите хора, предаде гръцкото издание Kathimerini. Мицотакис заяви, че доказателствата са „недвусмислени“, че „пристрастяващото скролиране при децата и младите тийнейджъри е вредно за психичното им здраве“.

„Трябва да направим нещо по въпроса“, добави той.

Моралния аргумент на Мицотакис

Перспективата за забрани разгневи американските власти и мощните големи американски технологични фирми, които контролират социалните медии. Но Мицотакис, който от известно време говори за перспективата за гръцка забрана, изрази увереност във вторник в силата на моралния аргумент срещу използването на социални медии от деца.

„Трябва честно да се изправим срещу платформите и да им кажем нещо много просто: Вие печелите достатъчно пари“, каза премиерът. „Не е нужно да печелите пари и от нашите деца и тийнейджъри".

Ситуацията в Европа

Членовете на Европейския съюз Франция и Португалия вече наложиха подобна забрана, докато Испания планира свои собствени действия за ограничаване на използването на социални медии от млади хора. Извън ЕС Австралия беше първата страна, която забрани на лица под 16 години да използват социални медийни платформи, а британското правителство също планира да въведе ограничения.