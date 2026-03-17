Как излизането на САЩ от СЗО ще повиши смъртността в света

През февруари 2026 г. Съединените щати официално завършиха оттеглянето си от Световната здравна организация (СЗО), оставяйки след себе си дълг от 280 милиона долара. Така САЩ вече няма да плащат задължителни вноски за глобално здравеопазване, да споделят епидемиологични данни или да участват в отговор на пандемии и други глобални извънредни ситуации.

Последствията

Експертите отбелязват, че последствията вече са налице: информацията за инфекциите е фрагментирана, а финансирането се измества от системна подкрепа към двустранни споразумения. СЗО обмисля няколко решения за справяне с тези проблеми, включително частично повторно влизане в глобалната здравна система. Бедните страни обаче вече страдат от липса на финансиране и пропуск в непрекъснатия трансфер на данни.

Епидемиите

Една от ключовите задачи на СЗО е да координира глобалните системи за предупреждение и споделяне на данни, когато възникнат огнища навсякъде по света. За да се предотврати разпространението на инфекции, е от съществено значение възможно най-бързо да се идентифицират районите с висок риск.

Епидемиологичното наблюдение изисква непрекъснати инвестиции в лабораторни услуги в страните с ниски доходи. Глобалните системи за предупреждение за инфекции зависят от мрежа от национални и регионални лаборатории, които получават оборудване, реактиви и обучение чрез програмите на СЗО. Комисията по диагностика „Ланцет“ обаче изчислява, че 47% от населението на света има ограничен или никакъв достъп до диагностика.

С оттеглянето на САЩ лабораторните услуги няма да могат да работят толкова ефективно, колкото преди. Лабораториите, участващи в епидемиологичното наблюдение, са изправени пред прекъсвания в доставките на реактиви, намалено диагностично покритие и намалена оперативна готовност на службите за реагиране. Това директно отслабва способността на здравните служби бързо да откриват и овладяват огнищата. Освен това, оттеглянето на САЩ от СЗО „намалява достъпа до системи за наблюдение на заболяванията в реално време, технически насоки и мрежи за ранно предупреждение – ресурси, които се оказаха жизненоважни по време на COVID-19“.

Уязвимост към бъдещи пандемии

СЗО редовно публикува и актуализира препоръки за наблюдение на основни инфекциозни заболявания, включително маймунска шарка, и координира обмена на информация за тях между националните епидемиологични служби. Отказът на САЩ да участват в глобалната мрежа ще доведе до повишена уязвимост към пандемии, тъй като откриването на заплахи преди това се основаваше на колективен мониторинг: колкото по-бързо страните споделят сигнали, толкова по-рано се предприемат карантинни, лабораторни и ваксинални мерки.

След оттеглянето на САЩ данните за огнищата се докладват на СЗО непълни и със закъснения. По време на пандемии, когато инфекциите се разпространяват бързо, подобни пропуски в обмена на информация са особено критични - най-малкото забавяне в предаването на данни води до рязко увеличение на заболеваемостта от населението.

Прекъсването на веригата за обмен на данни ще се отрази негативно на здравеопазването в самите САЩ. Например, напускането на мрежата GISRS, която проследява циркулиращите щамове и наблюдава тяхната еволюция, ще остави американските лекари отново изолирани от глобалната здравна машина.

Какво следва

След като Съединените щати обявиха пълното си оттегляне от системата, СЗО обяви, че конкретният механизъм за излизане ще бъде обсъден от Изпълнителния съвет на СЗО на редовната му сесия, а след това и от Световната здравна асамблея на годишната ѝ сесия през май 2026 г.

Необходимо е да се разгледат следните въпроси:

Какви финансови задължения запазват Съединените щати (вноски, просрочени задължения, приключване на бюджетни периоди);

Какво да се прави с участието на САЩ в програми и работни механизми (кои проекти са спрени, кои са прехвърлени, кои са продължени чрез други формати);

Как ще бъдат формализирани бъдещите взаимодействия (например сътрудничество в специфични области чрез партньорства или други средства).

СЗО заявява, че ще се стреми да намери оптимални решения на настоящата ситуация, за да поддържа сътрудничеството със Съединените щати по ключови въпроси.

Вашингтон има свои собствени планове. Според The ​​Washington Post, Съединените щати планират да създадат своя собствена структура, която да замени функциите на СЗО: глобално епидемиологично наблюдение, мрежи за обмен на данни и системи за бързо реагиране. Тази инициатива беше предложена от Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ, което поиска приблизително 2 милиарда долара годишно, съобщава The Insider.

Скептицизъм

Експертите са силно скептични към тази инициатива. Атул Гаванде, професор в Медицинския факултет на Харвард, който е бил заместник-администратор по глобално здраве в Американската агенция за международно развитие от 2022 до 2025 г., заяви, че „тази идея означава да харчим повече, отколкото харчим за СЗО, за да създадем структура, чиято устойчивост е съмнителна и която във всеки случай ще постигне само малка част от това, което е успяла да постигне, работейки заедно с целия свят.“

Във всеки случай, САЩ вече са нанесли значителни щети на глобалното здраве: сривът на американската чуждестранна помощ за света в здравния сектор, включително фактическото оттегляне на Американската агенция за международно развитие (USAID), вече е отнел живота на повече от 750 000 души. Това се дължи предимно на недостиг на лекарства за ХИВ, лекарства срещу малария и ваксини, намалено наблюдение на място и затваряне на някои клиники в страните с ниски доходи. Международните агенции изчисляват, че с трайния спад на финансирането от САЩ за глобални здравни програми, излишните смъртни случаи ще достигнат приблизително 23 милиона до 2030 г., главно поради ХИВ/СПИН, туберкулоза, малария и предотвратими детски смъртни случаи.

Снимки: Getty images