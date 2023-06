И Европейската инвестиционна банка ще подпомогне възстановяването на Украйна

"След пълномащабното нахлуване на Руската федерация Европейската инвестиционна банка отпусна 1,7 млрд. евро спешна помощ за Украйна. Тези средства бяха насочени към нуждите на държавния бюджет и в подкрепа на украинската икономика. Днес ние разширяваме сътрудничеството си в областта на възстановяването на Украйна. Ще работим заедно по редица проекти, насочени към възстановяване на общинската и транспортната инфраструктура, подобряване на енергийната ефективност", каза Кубраков, цитиран от "Укринформ".

Проектите са свързани по-конкретно с енергийната ефективност на обществените сгради, водоснабдителната и канализационната инфраструктура, транспортните мрежи и градския обществен транспорт.

#Ukraine and the European Investment Bank have signed a memorandum of understanding on cooperation in recovery projects.



The document provides for the allocation of €840 million for the implementation of projects to restore the infrastructure of Ukraine. pic.twitter.com/JjDHg1STrD