САЩ обещаха нова голяма помощ за възстановяването на Украйна (ВИДЕО)

Парите ще бъдат използвани за възстановяване на електропреносната мрежа и подпомагане на бизнеса, дигитализиране на системите и модернизиране на контролно-пропускателните пунктове, железопътните линии, пристанищата и друга критична инфраструктура в Украйна.

„Ще инвестираме над 520 милиона долара, за да помогнем на Украйна да направи основен ремонт на енергийната си мрежа. Повече от половината от тази мрежа беше разрушена от Русия“, заяви Блинкен.

"The #UnitedStates will provide an additional $1.3 billion in military assistance to #Ukraine," stated US Secretary of State #Blinken. pic.twitter.com/Kp3sNNxjGw