Закон отвори "кутията на Пандора" за нелегални криптокомпании: дължат ли пари на клиенти и плащат ли се данъци?

Допуснала ли е Националната агенция за приходите (НАП) незаконни регистрации на криптокомпании в публичния регистър, ако да - как, и нищожни ли са сделките, сключени между тези компании и клиентите им? Тези въпроси задават публично от "Крипто Академията" - експерти по крипторегулации, криптоданъци и криптомерки срещу изпирането на пари. Те посочват откъде според тях произтича проблемът, а също така настояват за диалог с НАП, Народното събрание и институциите, които имат роля в случая и носят отговорност.
В "Държавен вестник" през лятото беше обнародван новият Закон за пазарите на криптоактиви. Той въвежда в българското законодателство лицензионен режим за криптокомпаниите. Съгласно него криптокомпаниите, които са оперирали в противоречие с европейския регламент относно криптоактивите (MiCA), нямат право да получат лиценз.
Екипът на "Крипто Академията" смята, че законът противоречи на европейския регламент и създава "пълен хаос" на пазара в България.
"Регистрираните у нас след 30 декември 2024 година криптокомпании осъществяват дейността си в нарушение на регламента MiCA, който е в сила за всички държави членки на ЕС от тази дата. MiCA забранява криптокомпании, които не са регистрирани в НАП до 30 декември 2024 година, да осъществяват дейност без MiCA лиценз", обяви адвокат Десислава Спасова - съосновател на "Крипто Академията", юрист и специалист по търговско право и европейската и българската правна рамка, регулираща дейностите, свързани с криптоактиви.
В този смисъл е и становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари, съгласно което регистрираните след 30 декември 2024 година криптокомпании нямат право да предлагат услугите си до получаване на MiCA лиценз.
"Последствията са сериозни, защото на пазара има незаконно функциониращи криптокомпании", казва Спасова. По думите ѝ, това означава, че всички сключени от тях сделки са нищожни - т.е. криптокомпаниите трябва да върнат получените от клиентите си средства, а клиентите трябва да върнат на същите закупените от тях криптовалути.
Данъци и нелоялна конкуренция
"Проблемът с нищожността на сделките е свързан и с въпроса дали се дължат данъци по тях", посочва Марина Мучакова, съосновател на "Крипто Академията" и специалист по темата за данъчното облагане на криптоактиви. Според нея трябва да има становище на НАП по темата.
На следващо място, регистрирането на криптокомпании в НАП след 30 декември 2024 г. повдига темата доколко тези действия на държавата са довели до създаване на условия за нелоялна конкуренция, казва Николай Хаджийски - съосновател на "Крипто Академията" и юрист, който специализира в правните аспекти на криптоактивите и мерките за предотвратяване на прането на пари. Например криптокомпания, учредена на 1 февруари 2025 година, или с други думи, след като е следвало да бъде „затворена“ регистрационната процедура в НАП, е трябвало да изчака до приемане и обнародване на закона за пазарите на криптоактиви, за да кандидатства за MiCA лиценз и по този начин да оперира законосъобразно. В другия случай криптокомпания, която е регистрирана в НАП на 1 февруари 2025 година, е осъществявала дейност в пряко противоречие с регламента MiCA, като съответно е сключвала нищожни сделки и е заела пазарен дял на криптокомпаниите, решили да спазват закона, дава хипотетичен пример Хаджийски.
Настоящият проблем повдига въпроса и с репутацията на криптосектора, смятат експертите.
Също така проблемът „лоялна срещу нелоялна конкуренция“ има не само национално измерение, но и такова на ниво Европейски съюз, тъй като регламентът MiCA постави на изчакване всички криптокомпании в ЕС, посочват от "Крипто Академията". От екипа ѝ категорично се обявяват "за законността, правовия ред, защита на правата на клиентите на криптокомпаниите, лоялната конкуренция и доброто име на криптосектора при пълно спазване на регламента MiCA".
Ключовите въпроси към НАП
Експертите задават публично въпроси на НАП "във връзка с незаконно допуснати регистрации на криптокомпании в публичния регистър":
- Как се допуснаха регистрации на криптокомпании в електронния публичен регистър на НАП след 30 декември 2024 година?
- Какви са последиците от тези регистрации, които са в противоречие с европейските правни норми и с каква защита разполагат клиентите на незаконно регистрираните криптокомпании?
- Нищожни ли са сделките, сключени между незаконните криптокомпании и техните клиенти, и какви са данъчните ефекти на тези сделки? Например - купили сме си биткойн от криптокомпания, която е регистрирана незаконно в НАП. Дължим ли връщане на биткойна си на незаконно осъществяващата дейност криптокомпания и ако да – на каква цена?
- Незаконно регистрираната криптокомпания задължена ли е да ни го закупи обратно и ако да - на каква цена?
- Дължим ли данъци по сключените нищожни сделки? А разходите, извършени в хода на тези сделки, ще бъдат ли признати от данъчните органи за данъчни цели?
- Ще „оздрави“ ли лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви, издаден от Комисията за финансов надзор, пороците на незаконната регистрация?
- Възможни ли са искове за вреди от дружества, установени в други държави членки, които не са оперирали след 30 декември 2024 година, поради това че са действали законосъобразно и са изчаквали получаване на МиКА (MiCA) лиценз, докато българските незаконно регистрирани техни конкуренти са сключвали сделки в България и не само?
На тези въпроси, смята екипът на "Крипто Академията", институциите с роля и правомощия в регулацията на криптоактивите следва да отговорят и по този начин да намалят вредните "последици от незаконните регистрации".
Като експерти по крипторегулации, криптоданъци и криптомерки срещу изпирането на пари, от академията са готови да участват в "конструктивен диалог" с представители на НАП и на Народното събрание. Целта е "намаляване на щетите от случилото се, защита на интересите на клиентите на незаконно регистрираните компании, повишаване на осведомеността на обществото за тези проблеми, съответно и доверието в сектора и отговорните институции, както и намиране на възможност за компаниите, регистрирани незаконно, което не може да се вмени в тяхна вина, да осъществяват дейност, но спазвайки приложимите правни норми".
