Алваро Мората се завръща в Серия А!

Испанският нападател Алваро Мората официално напусна Атлетико Мадрид, за да се присъедини към отбора на Милан. 31-годишният таран подписа четиригодишен договор с "росонерите", съобщиха от клуба. Нито Милан, нито Атлетико разкриха финансовите подробности по сделката, но според информация в медиите италианската страна е задействала освобождаващата клауза в договора му, която е около 13 млн. евро.

