Арсенал успокои Ливърпул във Висшата лига! Фурорът на сезона се издъни срещу слабак

Арсенал завърши наравно 1:1 у дома срещу Брентфорд в двубой от 32-ия кръг на Висшата лига. Томас Партей изведе "артилеристите" напред в резултата в 61-вата минута. Четвърт час преди да изтече редовното време обаче Йоан Уиса възстанови паритета. Така отборът на Микел Артета изостана на 10 точки от първото място, което е окупирано от Ливърпул. Мърсисайдци са и с мач по-малко. "Пчеличките" заемат 11-а позиция с 43 спечелени пункта до момента.

По-рано през деня фурорът на сезона Нотингам Форест допусна грешна стъпка срещу Евертън и отстъпи с 0:1 у дома. Единственото попадение в срещата реализира Абдулай Докоре дълбоко в допълнителното време. "Карамелите" са на 14-о място в английското първенство с 38 точки, а Нотингам заема третата позиция с 57 пункта - 2 пред четвъртия Манчестър Сити, и има реални шансове за участие в Шампионската лига.

Междувременно Астън Вила постигна категоричен успех с 3:0 при визитата си на Саутхямптън. Оли Уоткинс, Дониел Мален и Джон Макгин реализираха головете за гостите от Бирмингам между 73-ата минута и добавеното време на мача. Попадението на Макгин дойде при добавка след пропусната дузпа от Марко Асенсио. Астън Вила е пети с актив от 54 точки, докато Саутхямптън вече загуби мястото си в елита на Англия.

Today's results in the top six...



🏆 Arsenal miss the chance to close the gap on Liverpool to 8 points

🌳 Nott'm Forest lose at home for the first time since November

🔵 Man City beat Crystal Palace 5-2 to boost their Champions League hopes

🟣 Aston Villa's good form continues… pic.twitter.com/K3oHunOWJL