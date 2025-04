Бъдещето на Салах официално е решено, сагата с друга звезда на Ливърпул е към края си

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах подписа нов договор за продължаване на осемгодишния си престой на „Анфийлд“. Новината официално съобщиха от английския гранд. Споразумението е за срок от две години и изтича през лятото на 2027 година, прогнозират медиите на Острова. В същото време според трансферното гуру Фабрицио Романо друг от лидерите на отбора - Върджил ван Дайк, също ще се обвърже с мърсисайдци до 2027-а.

32-годишният Салах е в основата на доброто представяне на Ливърпул през този сезон, в който най-вероятно ще спечели 20-ата си шампионска титла. До момента египтянинът има 32 гола в 45 мача във всички турнири, като 27 от попаденията му са във Висшата лига. Той записа и 22 асистенции.

„Разбира се, че съм много развълнуван. В момента разполагаме със страхотен отбор. Преди също имахме страхотен отбор. Но подписах, защото смятам, че имаме шанс да спечелим и други трофеи и да се наслаждавам на футбола си. Страхотно е, тук изживях най-добрите си години. Играх осем години, надявам се да станат десет. Наслаждавам се на живота си тук, наслаждавам се на футбола си. Имах най-добрите години в кариерата си", каза Салах в изявление.

„Искам да кажа на феновете, че съм много, много щастлив да бъда тук. Подписах, защото вярвам, че заедно можем да спечелим много големи трофеи. Продължавайте да ни подкрепяте, а ние ще дадем най-доброто от себе си и се надявам, че в бъдеще ще спечелим още купи“, добави египтянинът.

"Върджил ван Дайк съвсем скоро ще подпише новия си договор с „Ливърпул“, валиден до юни 2027 г., споразумението е сключено. Всички детайли по договора са договорени и Ван Дайк ще подпише преди края на сезона", написа Фабрицио Романо за бъдещето на нидерландския бранител.

🚨 Virgil van Dijk will sign his new deal at Liverpool valid until June 2027 very soon, agreement done.



All details of the contract have been sealed, also approved by the laywers and VVD will put pen to paper before end of the season.



Two more years. Salah + Virgil, confirmed. pic.twitter.com/EcWqZn2SMf