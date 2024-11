Барса иска да вземе голова машина за наследник на Левандовски

Ръководството на Барселона е набелязало наследник на една от големите звезди на тима – Роберт Левандовски. Както е известно, голмайсторът на каталунците е в напреднала футболна възраст като през лятото ще навърши 37 години. Именно поради тази причина шефовете на „блаугранас“ вече му търсят заместник.

Според информация на испанското издание „Спорт“ ръководството е набелязало головата машина на Спортинг Лисабон Виктор Гьокереш за наследник на Левандовски. 26-годишният шведски национал се представя отлично с екипа на португалския гранд като до момента има 69 мача за тима във всички турнири, в които е реализирал 67 попадения и е направил 19 асистенции.

Five of Europe’s top football clubs are reportedly vying for the signature of Viktor Gyökeres, who is currently playing for Sporting.



According to sources, Man Utd, Barcelona, Atl. Madrid, Man City, and Bayern Munich are all interested in securing the services of the 25yrs old pic.twitter.com/ZFnecJwmJe