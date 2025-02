Барса се възползва от подаръците на Реал и Атлетико в мач със спорно отменен гол (ВИДЕО)

Барселона постигна минимален домакински успех с 1:0 над Райо Валекано в последен двубой от 24-тия кръг на Ла Лига. На „Естади Олимпик Луис Компанис“ единственото попадение в мача отбеляза Роберт Левандовски от дузпа в 28-ата минута. В края на първата част гол на гостите бе отменен заради интересна засада. Така каталунците се изравниха на върха в класирането с Реал Мадрид. Двата гранда имат по 51 точки. На 1 зад тях е Атлетико.

Домакините стартираха уверено срещата. Роберт Левандовски пропусна с глава още в четвъртата минута. В средата на полувремето Балде проби и намери Рафиня, чийто шут премина покрай целта. 180 секунди по-късно Батая блесна с намеса, за да спре каталунците. В 28-ата минута обаче стражът нямаше какво да стори. ВАР се намеси и привика главния съдия, който отсъди дузпа за нарушение срещу Иниго Мартинес.

4 - No @LaLigaEn team has scored more penalty goals with the score tied than #Barcelona 🔵🔴this season (4, like Alavés and Leganés), with Robert Lewandowski scoring three of those four. Tight. pic.twitter.com/WUHFsbZyLa