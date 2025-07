Барселона привлича един от най-ярките таланти от Скандинавския полуостров

Действията на Барселона на трансферния пазар през последните седмици говорят, че клубът инвестира в бъдещето. Каталунците привлякоха младежкия национал на Швеция Рууни Барджи и се разбраха с 18-годишния Ловро Челфи, определян за "следващия Модрич". Двамата футболисти едва ли ще получат шанс в първия отбор и по всяка вероятност ще се подвизават във втория състав на каталунците, докато евентуално привлекат вниманието на Ханзи Флик.

Сега става ясно, че каталунците са се разбрали и с 15-годишния брат на Рууни - Раян Барджи. ARA съобщава, че Барселона е подписала договор с младия талант, който ще се присъедини към младежкия отбор на клуба, след като е играл за юношеския отбор на Копенхаген. Той има и 3 мача и 1 гол за националния отбор на Швеция до 16 години, като се счита за един от най-перспективните играчи в своята възрастова група. Клубът вижда в Раян ценно попълнение за младежкия си отбор, продължавайки да развива таланти от Скандинавия. Пристигането му отразява ангажимента на Барселона да развива млади играчи с голям потенциал и да ги интегрира в футболната философия на клуба.

No surprise that Barcelona are after Rayan Bardghji.



Fast, skillful both in tight spaces and at top speed, mobile, and unpredictable - a brilliant blend of creative winger and inside forward, much like his idol Eden Hazard.



Lovely player with a huge future ahead. 💎 pic.twitter.com/TpyoTblqdd