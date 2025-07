Илия Груев се е заел с важна задача в Лийдс, докато чака дебюта си във Висшата лига

Българският национал Илия Груев се е заел с важна задача в клубния си тим Лийдс, докато чака дебюта си във Висшата лига. Както е известно, йоркширци се класираха за елита на Англия, след като завършиха на първо място в Чемпиъншип и вдигнаха титлата във второто ниво на местния футбол. В момента Груев и неговите съотборници водят усилена подготовка за предстоящия сезон, който стартира на 15 август.

Груев говори пред клубната телевизия на Лийдс като разкри, че се е захванал със задачата да помогне на новите попълнения в тима да се адаптират по-бързо. Той допълни, че двама от новите играчи – Себастиан Борнау и Яка Бийол, вече са си намерили домове много близо до неговия. Българският национал също така бе категоричен, че всички в Лийдс чакат с нетърпение сезона във Висшата лига.

🗣️"We’re going to have a lot of challenges but this is why we play football.”#LUFC https://t.co/fdSNODYT4m