Проблем за Слот: Ненужен в Ливърпул остава в тима, след провал на сделката с Наполи

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот се сблъска с неочакван проблем, след като един от ненужните футболисти в неговия състав явно ще остане в тима. Става въпрос за 27-годишния уругвайски национал Дарвин Нунес. Това съобщи изданието „Скай Италия“. Както е известно, централният нападател не попада в сметките на мърсисайдци за новия сезон и поради тази причина шефовете на клуба усилено му търсят нов отбор.

Към Дарвин Нунес имаше сериозен интерес от страна на италианския шампион Наполи. „Светлосините“ дори изпратиха официална оферта за правата му, която бе на стойност 50 милиона евро плюс още 5 млн. под формата на бонуси. Предложението на неаполитанците обаче не е било прието от шефовете на Ливърпул, които искат между 60 и 70 милиона за уругвайския футболист. В крайна сметка от Наполи са решили да се откажат от Нунес и да насочат усилията си към привличането на Лоренцо Лука от Удинезе.

Darwin Nunez's proposed move to Napoli from Liverpool is off, according to Sky in Italy 🚨



Napoli have decided to sign Lorenzo Lucca instead. pic.twitter.com/Hn9dbpi3Zh