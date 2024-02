Барселона зачеркна Дани Алвеш с „дебелия флумастер“

Както е известно, бразилският защитник бе признат за виновен по обвиненията в изнасилване на млада жена и получи 4,5 години зад решетките. Докато течеше делото срещу Дани Алвеш от Барселона не взеха никакви мерки за изваждането му от списъка с легендите на клуба. След потвърждаването на вината му обаче шефовете на каталунците реагираха мигновено и го зачеркнаха от списъка с легендите.

🚨 The club have withdrawn Dani Alves' status as a club legend. @spport pic.twitter.com/9DYbLnvKrW