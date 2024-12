Бербатов с нов култов коментар във Висшата лига - сравни Арсенал със... Стоук Сити! (ВИДЕО)

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов направи нов култов коментар като анализатор в английската Висша лига. От известно време бившият нападател на Манчестър Юнайтед коментира мачове от английския шампионат, а в сряда вечер той имаше възможността да анализира дербито между "червените дяволи" и Арсенал.

Юнайтед загуби от Арсенал след два корнера, а Бербатов сравни "артилеристите" със Стоук Сити. "Арсенал е новият Стоук Сити", каза Берба заради статичните положения, които се превърнаха в основно оръжие на отбора на Микел Артета. Именно на статични положения разчиташе и Стоук Сити при Тони Пюлис, когато тимът бе част от Висшата лига.

"Arsenal are the new Stoke City!" 😂



Dimitar Berbatov on the Gunners' threat from set-pieces and Man Utd's inability to adapt to the threat...#PLonPrime #ARSMUN pic.twitter.com/lRLHqOzs9D