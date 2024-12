Корнерите изядоха главата на Юнайтед! Арсенал подчини "червените дяволи"

Арсенал постигна категоричен успех с 2:0 над Манчестър Юнайтед в дербито от 14-ия кръг на Висшата лига. На "Емиратс" и двете попадения за "артилеристите" паднаха от корнер. В техни автори се превърнаха защитниците Юриен Тимбер и Уилям Салиба. Тимът на Микел Артета се изстреля в топ 3 с 28 точки - колкото има и вторият Челси. "Червените дяволи" са 11-и с 19 пункта.

Срещата стартира ударно. В четвъртата минута Мартинели се разписа, но голът бе отменен заради засада. В средата на полувремето отново бразилецът застраши вратата на Онана. Изстрелът му премина на сантиметри от целта. Малко преди почивката Далот пропиля хубав шанс за гостите.

In the balance at the break ⚖️



Let's up the tempo, Gunners 📶 pic.twitter.com/svUmiFQrWx