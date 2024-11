Челси и Арсенал не се победиха, "топчиите" са в миникриза

Челси и Арсенал завършиха 1:1 в дербито от 11-ия кръг на английската Висша лига. Габриел Мартинели откри резултата в 60-ата минута, но малко по-късно Педро Нето възстанови паритета. "Артилеристите" записаха четвърти мач поред в шампионата без победа и с 19 точки заемат място в топ 4. "Сините" са със същите пунктове - толкова имат още Брайтън и Нотингам Форест.

Първата част на "Стамфорд Бридж" завърши без попадения. Кай Хаверц се разписа. Голът му обаче бе отменен заради положение на засада в началото на атаката. В 53-ата минута Уесли Фофана направи голям пропуск, а след това Челси поиска и дузпа за падане на Мало Густо в наказателното поле. Претенциите на домакините не бяха уважени.

ОЩЕ: Ливърпул наказа грешката на Ман Сити и се откъсна на върха във Висшата лига

🎶 He comes from Sao Paulo 🎶 pic.twitter.com/Z4pJfLAzDR