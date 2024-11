Червен картон за Лиъм Скейлс и... Англия разби Ирландия за 5 минути, Холанд се забавлява в Лига на нациите

Англия постигна категорична победа над Ирландия с 5:0 в последен двубой от груповата фаза на Лигата на нациите. Решаващият момент в срещата дойде в 51-вата минута, когато Лиъм Скейл фаулира Джуд Белингам в наказателното поле и бе изгонен с втори жълт картон. Хари Кейн реализира отсъдената дузпа, а в рамките на пет минути Антъни Гордън и Конър Галахър прекършиха съперника.

Англия и Норвегия се изкачиха в Лига A на Лига на нациите

Четвърт час преди да изтече редовното време резервата Джаред Боуен също се разписа, а името си сред голмайсторите добави и младокът от Саутхемптън Тейлър Харууд-Белис. В другия мач от групата Гърция надви Финландия с 2:0. Точни за южната ни съседка бяха Анастасиос Бакасетас и Христос Цолис.

An extraordinary victory at @wembleystadium 👏



The win confirms England have topped #NationsLeague Group B2 and secured promotion to League A for 2026-27. pic.twitter.com/Uz4ctG7BXS — England (@England) November 17, 2024

Гърция и Англия с равни точки, но...

Така "трите лъва" и "елините" завършват с по 15 точки на първите две места. Ирландия е трета с 6 пункта, а Финландия на дъното без актив. Англичаните обаче са с по-добри показатели в директните сблъсъците, което праща гърците на плейоф за изкачване в Лига А на турнира, където ще се подвизават островитяни при следващото издание на надпреварата.

England are promoted 🔙 to League A in the Nations League 💪😤🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/S0v0zn08iC — LiveScore (@livescore) November 17, 2024

Норвегия разби Казахстан, хеттрик на Холанд

В друг двубой от Лига Б, но група 3, Норвегия размаза Казахстан у дома с 5:0. Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд блесна с хеттрик а по един гол добавиха Александър Сьорлот и Антонио Нуса. Така „викингите“ оглавиха групата си с 13 точки и си спечелиха правото да бъдат в Лига А.

Казахстан отпадна в Лига C, защото финишира на последно място. Австрия, която завърши 1:1 в последния си мач срещу Словения, заема втората позиция с 11 пункта и ще играе плейоф за изкачване. Тимът на Матияж Кек е трети с 8 точки и ще се бори за оставане в Лига B.

