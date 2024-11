Непобедима Северна Македония пак трепери срещу Фарьорските острови, но този път не сгафи

Националният отбор на Северна Македония завърши група 4 на Лига "С" на Лига на нациите без допуснато поражение. Югозападната ни съседка постигна минимален успех с 1:0 у дома над Фарьорските острови и записа петата си победа в турнира. Единственото попадение в срещата отбеляза Боян Миовски в 62-рата минута.

В другия мач от групата Армения надви Латвия с 2:1 като гост. Едуард Сперциян откри резултата в началото на втората част. В 71-вата минута Робертс Улдрикис възстанови паритета, но четвърт час преди да изтече редовното време Артур Миранян реализира решаващия гол.

Северномакедонци финишират с 16 точки - с 9 повече от втория Армения. Те не победиха единствено в първия си сблъсък с Фарьорските острови, завършил 1:1. Островната държава заема третата позиция с 6 пункта, а латвийците са последни с 4. Така Северна Македония спечели промоция за по-горната Лига "В".

✅ Group C4 is completed now:



🇲🇰 North Macedonia got promoted to League B with impressive 16 points won!



🇦🇲 Armenia secured promotional Play-offs.



🇫🇴 Faroe Islands stayed in League C.



🇱🇻 Latvia will likely enter relegation play-offs and avoid direct relegation to League D. pic.twitter.com/2ePtws6ElW