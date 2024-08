Дани Олмо блести при дебюта си в Барселона (ВИДЕО)

Влизайки на "Естадио де Валекас", Барселона нямаше победа в последните си три мача срещу Райо Валекано, но най-накрая сложи край на това проклятие благодарение на звездното си лятно попълнение. Каталунците успяха да вземат трите точки след обрат с 2:1, за да продължат перфектното си в класирането в Ла Лига. Първите минути на двубоя обаче подсказаха, че това можеше и да не е така.

Домакините поведоха в резултата, когато изоставащият Унай Лопес някак си прати топката зад близката греда на Марк-Андре тер Стеген за първия си гол от 2023 година насам. По ирония на съдбата последният път, когато той намери мрежата, беше именно срещу Барселона. През второто полувреме Ханзи Флик подари на Дани Олмо дългоочаквания му дебют за "блаугранас", след като испанецът най-накрая бе регистриран в Ла Лига. Неговото включване в игра се оказа ключово, тъй като тези 45 минути промениха мача.

Изравнителният гол най-накрая дойде, когато Педри получи топка от Рафиня на точката за дузпата, овладя я добре и запрати кълбото във вратата, пазена от Дани Карденас. Райо Валекано усети, че натискът се увеличава и в крайна сметка се пропука за втори път,но този път ВАР ги спаси. Левандовски мислеше, че е вкарал, но фаул на Жул Кунде в подготовката доведе до отмяната на гола.

Това отвори вратата за Олмо да бъде герой в дебюта си. Испанецът си създаде пространство в наказателното поле и въпреки че трима противникови играчи го затвориха, нанесе удар в далечния ъгъл за първия си гол с каталунската фланелка.

Dani Olmo just put in one of the greatest debuts in Barcelona's history. This is pure insanity; he is never going to sit on the bench. pic.twitter.com/wAFCdD3xqP