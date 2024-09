"Двигателят" на Ливърпул, който унищожи Ман Юнайтед на "Олд Трафорд" (ВИДЕО)

Ливърпул изигра много силен мач срещу Манчестър Юнайтед и напълно заслужено го победи с 3:0 на "Олд Трафорд". Успехът на мърсисайдци до голяма степен се дължи на добрата игра на полузащитниците на отбора в средата на терена, и по-конкретно на един играч - Доминик Собослай.

Собослай, Райън Гравенберх и Алексис МакАлистър играха отлично, но унгарецът за пореден път се отличи като ключов футболист за Ливърпул. Той покри 11,7 километра по терена, с което бе номер 1 по този показател. Той направи и най-много спринтове от всички - общо 24 (изравнен показател).

Унгарският халф успя да отнеме притежанието на топката цели 10 пъти, като отново бе първи по този показател. Никой не създаде и повече голови шансове от Собослай - общо 3. Собослай бе навсякъде по терена и накара Манчестър Юнайтед да изпита сериозни главоболия в играта си.

Друг бляскав момент от представянето на Собослай бе перфектното му дълго подаване за Мохамед Салах, при което египтянинът се разписа. Пасът бе засечнен от грешката на вратаря на Манчестър Юнайтед, но е факт, че Доминик направи изключително подаване за Салах.

This Szoboszlai pass to Salah doesn’t get the flowers it deserves



pic.twitter.com/MKyMJQb5aQ