Емоционален Меси, какъвто рядко го виждаме - когато преживя всяка една секунда от драма с дузпи (ВИДЕО)

8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси винаги е имал славата на уравновесен футболист, който рядко показва емоциите си. Дори и в най-напрегнатите моменти, аржентинецът съумява да прикрие това, което изпитва вътрешно. Не такъв обаче бе случаят отпреди 4 години, когато Меси преживя всяка една секунда от драматичните дузпи между Аржентина и Колумбия на полуфиналите на Копа Америка 2021.

В редовното време Лаутаро Мартинес откри с гол в седмата минута, а Луис Диас изравни за Колумбия с попадение в 61-вата. Стигна се до дузпи, където капитанът на Аржентина поведе своите към финала. Той отбеляза първата дузпа и надъха Емилиано Мартинес за предстоящата дузпа на Колумбия. След това при всяко едно изпълнение Меси бе изключително емоционален и наистина преживя всичко открито на терена.

В крайна сметка Аржентина се наложи с 3-2 при дузпите и се класира за големия финал, където пък победи Бразилия с 1:0, и то на "Маракана", за да вдигне трофея за 15-ти път. За съжаление, турнирът се играе в ковид пандемията, когато стадионите бяха почти напълно затворени за фенове. Емблематичният финал между "гаучосите" и "селесао" бе наблюдаван от едва 600 зрители - нещо, което е немислимо в друг период.

Ето и видео на емоционалния Меси от така важните дузпи срещу Колумбия на Копа Америка 2021:

Leo Messi was going through absolutely everything during the penalty shootout vs Colombia, exactly 4 years ago today ❤️🔙🇨🇴



