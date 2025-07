Моментът, в който Бонучи забрави, че мачът е благотворителен и играе срещу...жена (ВИДЕО)

Леонардо Бонучи бе един от най-добрите защитници в света в продължение на повече от 15 години. Железният бранител всяваше страх в противниковите нападатели и се славеше със своята безкомпромисност. Заедно със своя дългогодишен приятел и съотборник Джорджо Киелини се се превърнаха в кошмар за всеки отбор. Именно те бяха в основата на европейската титла, която Италия спечели по време на Евро 2020.

Бонучи сложи край на знаменитата си кариера през май 2024-та на 37-годишна възраст. За последно той носи екипа на турския гранд Фенербахче, но реши, че е дошло времето да „окачи обувките на пирона“. Както всеки пенсиониран футболист, той продължава да подържа форма и да се опитва да стои максимално близо до любимата си игра. Наскоро Бонучи участва в благотворителния мач „Сокър Ейд“.

Двубоят се проведе в средата на юни 2025-та на стадиона на Манчестър Юнайтед - „Олд Трафорд“. Приятелският мач, който е под егидата на УНИЦЕФ, събира бивши футболисти и настоящи футболисти, както звезди от шоубизнеса, които се изправят едни срещу други, за да наберат средства за хора в нужда.

the only way i can put it is this: the comments under every clip of bonucci tackling steph houghton are misogynistic, it’s subtle and loud. the problem isn’t the tackle — it’s the way you guys celebrate it pic.twitter.com/5p6bbt4k6w