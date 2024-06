Феновете превземат сцената: Смях и сълзи преди мача Дания - Англия (ВИДЕО)

Капитанът на "трите лъва" Хари Кейн вкара решителното попадение в 104-тата минута и осигури победата на Англия с 2:1. Днес, 3 години по-късно, датчаните ще излязат на терена като за реванш за загубения полуфинал през 2021 г. Феновете на "червения динамит" побързаха да напомнят на англичаните за вечната им хвалба "Футболът си идва у дома" преди сблъсъка им във Франкфурт.

