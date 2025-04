Реал Мадрид, Ливърпул и Манчестър Сити са по петите на 21-годишна звезда от Висшата лига

Ливърпул, Реал Мадрид и Манчестър Сити ще спорят за подписа на звезда на Острова през летния трансферерен прозорец. Става дума за 21-годишния защитник на Борнемут Милош Керкез, който през настоящата кампания е започнал всеки мач във Висшата лига. Унгарският национал, който играе по левия фланг и понякога е слаган на крилото, е оценяван на 50 милиона евро.

Очаква се 21-годишният играч да вземе решение за бъдещето си в края на сезона. Той е категоричен, че иска да получава достатъчно игрово време, дори ако премине в по-голям клуб. Това би наклонило везните към преминаване в Ливърпул, където вече мислят за заместник на Анди Робертсън за бъдещето. От "Анфийлд" са добре запознати с качествата на унгареца, тъй като настоящият спортен директор на мърсисайдци уреди трансфера на Керкез от АЗ Алкмаар в Борнемут.

Това лято Ливърпул ще се огледа на пазара за ляв бек, нападател и крило. Ако успеят да се справят с тези позиции, след това ще търсят нов десен бек, централен полузащитник и ляв централен защитник. Това потенциално би довело до желанието им да се сдобият със съотборника на Керкез в Борнемут Дийн Хюйсен, който също е в полезрението на редица отбори. Съобщава се, че Реал Мадрид, както и Арсенал, Челси, Нюкасъл и Тотнъм също се интересуват от испанския защитник, но той иска да остане във Висшата лига.

Dean Hujisen is set to reject Real Madrid. The defender wants to stay in the Premier League. 🚨



[@relevo] pic.twitter.com/oYdz06wTXr