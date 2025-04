Илия Груев и Лийдс връщат Специалния във Висшата лига?

Преди дни българският национал Илия Груев и неговият Лийдс си осигуриха промоция във Висшата лига на Англия през следващия сезон. Няколко кръга преди края на кампанията в Чемпиъншип йоркширци са недостижими на върха във временното класиране заедно с отбора на Бърнли. Въпреки сериозния успех обаче ръководството на емблематичния тим възнамерява да направи треньорска рокада. Това съобщиха медиите на Острова.

Според информациите шефовете на Лийдс смятат да освободят настоящия мениджър на тима Даниел Фарке. Причината е, че босовете на клуба не смятат, че германският специалист може да помогне на йоркширци да запазят мястото си в елита на Англия през новата кампания. Той вече води един отбор във Висшата лига, след като преди години бе начело на Норич. Фарке обаче тотално се провали и тимът му изпадна.

