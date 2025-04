Проклятието на Арън Рамзи е живо: Папа Франциск е поредната му жертва

Суеверните футболни фенове са убедени, че папа Франциск е станал поредната жертва на "проклятието на Арън Рамзи". 88-годишният понтифик почина в понеделник, 21 април, след двумесечна битка с пневмония. Времето, в което е настъпила смъртта му обаче, предизвика лавина от коментари в социалните мрежи - феновете на "красивата игра" я свързват със странно съвпадение, в което е замесен бившият герой на Арсенал и капитан на Уелс Рамзи. Така нареченото "проклятие на Арън Рамзи" се основава на идеята, че когато уелсецът вкара гол, някоя знаменитост или високопоставена личност е обречена да умре скоро след това.

През кариерата си полузащитникът, който е играл и за Нотингам Форест, Ювентус и Рейнджърс, е вкарал 79 клубни гола, както и 21 за Уелс, а в дните след 25 от тези голове е починала поне една известна личност. На 19 април 2025 г. той беше назначен за нов мениджър на Кардиф Сити и ще довърши сезона, след като преди това Омер Риза беше освободен от поста. 34-годишният футболист ръководи първия си мач именно на 21 априлс срещу Оксфорд Юнайтед в опит да спаси "сините птици" от изпадане в качеството си на временен мениджър. Срещата завърши 1:1.

Aaron Ramsey took over as Cardiff City Manager on Friday and now The Pope has died. The Aaron Ramsey curse strikes again