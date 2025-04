Юнайтед вади колосална сума за 18-годишен аржентински талант

Ръководството на Манчестър Юнайтед ще извади колосална сума, за да привлече 18-годишен аржентинец. Става въпрос за офанзивния полузащитник на Ривър Плейт Франко Мастантуоно. Това съобщиха медиите в родината на футболиста. Според информациите „червените дяволи“ виждат в лицето на младия халф отлична инвестиция за бъдещето и няма да пестят средства, за да го привлекат в редиците си.

В момента Франко Мастантуоно е на 17 години като има договор с Ривър Плейт до края на 2026-та. В контракта му има записана откупна клауза, която е на стойност 38,5 милиона паунда. Тя ще бъде активна в момента, в който той навърши 18 години на 14 август.

🚨 NEW: Manchester United are set to activate Franco Mastantuono's £38M release clause when he turns 18 years old in August. #MUFC [@FOXSportsArg] pic.twitter.com/WUjJTY7EIF