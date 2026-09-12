В Испания останаха шокирани от отсъствието на световен шампион в борбата за "Златната топка"

Селекционерът на Испания Луис Де ла Фуенте настоя, че испански футболист трябва да бъде обявен за носител на тазгодишната награда "Златната топка". В изявление в четвъртък по време на представянето на мача от Лигата на нациите срещу Чехия, който ще се състои следващия месец в Овиедо, треньорът изрази недоумение от отсъствието на една от звездите на "Ла Роха" от официалния списък с 30 номинирани. Номинираните за "Златната топка" за 2026 година бяха обявени по-рано тази седмица, като церемонията ще се състои в Лондон на 26 октомври.

Луис де ла Фуенте отчете огромна липса в списъка за "Златната топка"

Де ла Фуенте похвали огромния талант на Ламин Ямал, изразявайки пълна увереност, че сензацията на Барселона притежава всички качества, необходими за спечелване на най-престижната индивидуална награда във футбола. След това той сподели, че е останал изненадан от отсъствието на Микел Оярсабал от списъка за "Златната топка". Защитавайки качеството на местните таланти, треньорът заяви: "Винаги подкрепям местните таланти. Ние сме от световна класа по отношение на развитие, представяне и качество. Така на пръв поглед бих казал, че Микел Оярсабал липсва от списъка с номинираните - който и да е трябвало да запише имената, сигурно е изпуснал листа на пода и го е пропуснал."

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Де ла Фуенте прогнозира светло бъдеще за Ямал

Оценявайки кариерата на Ямал, той добави: "Мисля, че Ламин Ямал може да спечели "Златната топка", защото е испанец и невероятен футболист. Ако не стане тази година, ще стане в бъдеще. Не мисля, че ще му отнеме много време да я спечели. Виждам, че се представя много добре в началото на този сезон, и искаме да се наслаждаваме на играта му още много години напред."

Испания ще се изправи пред три трудни мача по време на предстоящата международна пауза, като ще стартира участието си в Лигата на нациите с гостуване на Англия на 26 септември, а три дни по-късно ще приеме Хърватия. След това отборът на Де ла Фуенте ще посрещне Чехия, като ще се стреми да намери баланс между тактическите доработки и постепенното обновяване на състава. Тази серия от мачове с голям интерес предлага на водещите фигури на "Ла Роха" отлична платформа преди гала-церемонията за "Златната топка" в Лондон.

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