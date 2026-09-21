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С рекорден договор: Архитектът зад световния шампион Испания остава начело

21 септември 2026, 18:58 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
С рекорден договор: Архитектът зад световния шампион Испания остава начело

Селекционерът Луис де ла Фуенте, който изведе Испания до световната титла това лято вече официално е с нов договор до 2032 г., обявиха от Кралската испанска футболна федерация. Новото споразумение съвпада с края на Европейското първенство през същата година, което ще се проведе в Турция и Италия. За първи път в историята на испанския национален отбор се сключва толкова дългосрочен договор със селекционер.

Много първенства очакват Луис де ла Фуенте и Испания

Предстоят шест години, в които са включени три големи финални турнири: Евро 2028, Мондиал 2030 и Евро 2032. Освен това в този период ще се проведат и три издания на Лигата на нациите – през 2027, 2029 и 2031 г. Заедно със значително увеличение на заплатата, Де ла Фуенте получава признание за своя успешен път, през който донесе три трофея във витрината на националния отбор: от Лигата на нациите през сезон 2022/23, Европейското първенство през 2024 г. и Световното първенство през 2026 г.

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Луис де ла Фуенте

Де ла Фуенте не успя да спечели само 1 турнир

Единственият турнир, който не успя да спечели, беше Лигата на нациите през 2025 г., когато Испания загуби финала срещу Португалия след изпълнение на дузпи в Мюнхен. Де ла Фуенте вече има 50 двубоя начело на "Ла Фурия Роха". Балансът му е 38 победи, 10 равенства и само 2 загуби. Пораженията дойдоха срещу Шотландия (единственото в официален мач) и в приятелска среща с Колумбия на Олимпийския стадион в Лондон. Благодарение на това Испания се радва на най-дългата си серия от срещи без загуба в историята - както в общия брой срещи, така и в официалните.

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Испания отбор Луис де ла Фуенте
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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