Футболен трансфер захрани украинската армия с 25 милиона евро. Става въпрос за сделката между местния Шахтьор Донецк и английския Челси за правата на крилото Михайло Мудрик. Новината бе съобщена официално от ръководството на „миньорите“. Както е известно, фланговият играч премина на „Стамфорд Бридж“ в средата на януари 2023 година като тогава „сините“ платиха 70 милиона евро, за да го привлекат.

Изпълнителният директор на Шахтьор Сергей Палкин призна, че 25 милиона от сумата, която клубът е получил за правата на Мудрик е била дарена на украинската армия. Той допълни, че собственикът на „миньорите“ Ринат Ахметов до момента е дарил над 315 млн. евро на военните от началото на кървавия конфликт в страната. По думите му това е най-голямата сума, дарена от физическо лице или компания.

Shakhtar CEO Sergei Palkin: “[Shakhtar owner] Rinat Akhmetov gave €25m from the Mudryk sale [to Chelsea] to support our defence against Russia and provide aid to Ukrainians” (via @JacobsBen) pic.twitter.com/26lJr4yT74