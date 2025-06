Галатасарай няма спирка! Иска още една звезда на Байерн Мюнхен

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Ръководството на турския гранд Галатасарай планира мащабна лятна селекция. "Джим Бом" вече се подсили с Лерой Сане, който за последно игра в Байерн Мюнхен и пристигна в редиците на "лъвовете" като свободен агент. Това обаче едва ли ще е последният звезден трансфер на истанбулския колос, който е набелязал още един футболист на баварците. Става въпрос за централния защитник Ким Мин Дже.

"Червено-жълтите" отправиха оферта към германския клуб, в която изявиха желание да вземат южнокорейския бранител под наем с опция за задължително закупуване. Според новината на турското издание „Таквим“ ръководството на Галатасарай е много настоятелно за тази сделка. 28-годишният футболист, който през 2022 г. премина от Фенербахче в Наполи за 18 млн. евро, година по-късно се присъедини към Байерн Мюнхен за 50 млн. евро.

According to sources in Turkey, Galatasaray have enquired about 4 Bayern players:



Sacha Boey, Leon Goretzka, Kim Min Jae and Kingsley Coman. pic.twitter.com/R7q9wCttzc