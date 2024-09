Голям проблем за Сити преди дербито с Арсенал

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола се сблъска със сериозен проблем преди дербито срещу Арсенал. Причината е, че испанският специалист няма да може да разчита на един от най-добрите си футболисти в срещата – Кевин де Бройне.

Английските медии съобщиха днес, че белгийският плеймейкър на „гражданите“ е контузен и ще пропусне двубоя с Арсенал. Де Бройне има проблем в слабините, който се появи малко преди края на първата част на мача с Интер в Шампионска лига. Контузията не е сериозна, но на 33-годишния халф ще му е необходимо време, за да се възстанови.

