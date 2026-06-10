Голямата чистка започна! Трима футболисти се разделят с Манчестър Юнайтед

Трима футболисти напускат официално Манчестър Юнайтед. Това обявиха официално "червените дяволи" в социалните си мрежи. Футболистите, които се разделят с английския тим са Каземиро, Джейдън Санчо и Тейлър Маласия. Това не е неочаквано с оглед на това, че договорите им с клуба изтичиат.

Каземиро, Санчо и Маласия напускат Манчестър Юнайтед

Каземиро изигра четири сезона на "Олд Трафорд", и се разписа 26 пъти за 160 изиграни срещи. Той имаше важна роля в тима и е основният виновник за спечелването на Карабао къп през 2023 година, след като отбеляза първия гол в мача. Тейлър Меласия бе съпътсвтан от много травми, който не му позволиха да разгърне напълно потенциала си и ограничиха участията му до едва 50. Джейдън Санчо не успя да оправдае колосалната сума от 85 милиона евро, за която бе привлечен през лятото на 2021 година и бе пращан под наем на Челси, Дортмунд и Астън Вила. Вече обаче раздялата на полузащитника с Манчестър Юнайтед е окончетлна.

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Тази година "дяволите" направиха невероятно завръщане след като не започнаха сезона по най-добрия начин. След като Майкъл Карик пое тима в началото на януари те се изкачиха с цели 12 позиции, за да завършват на почетното трето място във Висшата лига. Манчестър Юнайтед бързо намериха заместник на Каземиро, като си осигуриха Едерсон от Аталанта, който се очаква да подпише с английския тим по-късно това лято срещу сумата от между 40 и 45 милиона евро.

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Everyone at the club would like to thank Casemiro, Tyrell and Jadon for their contributions to United and wish them the very best of luck for the future 🤝



Once a Red, always a Red ❤️ — Manchester United (@ManUtd) June 10, 2026