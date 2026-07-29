Мартин Димитров: Последният разумен ход за Бюджет 2026 е да бъде актуализиран през октомври

Последният разумен ход за Бюджет 2026 е да бъде актуализиран през октомври и така дефицитът да бъде върнат на 3%. Това заяви в предаването „Денят на живо” депутатът от „Демократична България” Мартин Димитров. „Говорейки за възможна актуализация на бюджета през октомври, казваме, че дефицитът може да бъде ограничен на 3%. Не казваме, че може да бъде нула, именно защото има тежко наследство, но то е 3%. Няма нужда от такова огромно наливане на капиталови разходи, които не могат да бъдат похарчени по правилния начин”, заяви депутатът.

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По отношение на особения управител на „Лукойл” Димитров посочи, че се действа на парче от страна на управляващите. По думите му редица въпроси, повдигнати от Конституционния съд, не се решават с измененията, които бяха приети днес. Депутатът от ДБ каза, че се надява да се изясни кога правителството на Румен Радев е поискало удължаване на дерогацията.

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В коментар за Изборния кодекс Димитров заяви, че да се върне машинният протокол и машинното гласуване е изключително важно. Според него машинното гласуване прави целия изборен процес много по-честен. „Колкото до честността на следващите президентски избори, ние ще направим всичко възможно те да бъдат такива, но отсега да ги обявяваме за честни е твърде рано“, посочи той.

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За президентските избори наесен Димитров заяви още: „Задължително ще имаме кандидат, защото би била много опасна концентрация на власт президентът, премиерът и мнозинството в парламента да гледат в една и съща посока и да няма коректив. Това се видя и днес от недаденото вето от страна на Илияна Йотова“, каза той, визирайки отказа на държавния глава да наложи вето на Бюджет 2026.

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„Ще направим всичко възможно чрез една силна кандидатура България да има президент, който да бъде коректив на всичко това, което се случва, и да гарантира проевропейския път на страната“, заяви още Димитров. Депутатът посочи Андрей Гюров като пример за силен кандидат за президент, но не пожела да коментира повече преди да е взето окончателно решение.