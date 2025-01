Гранд от Висшата лига купува 16-годишен талант, който чупи трансферния рекорд на страната си

Английският гранд Челси се споразумя да подпише с родения през 2008 година талант Дастан Сатпаев от Казахстан. Трансферна сума на сделката е четири милиона евро, което е рекорд за местното първенство. Младият нападател на Кайрат ще се присъедини към "сините" от Лондон през 2026-а, когато ще навърши 18 години. Контрактът му е за 5 сезона плюс опция за още един.

Според медиите в родината на Сатпаев, който е част и от юношеския национален тим на Казахстан, основната сума по трансфера е 2,4 милиона евро. Останалите ще бъдат под формата на бонуси, свързани с представянето на атакуващия състезател. Петгодишният договор на тийнейджъра с Челси ще влезе в сила през август 2026 година, като той навърши 18 години.

