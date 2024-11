И звездите пропускат дузпи: "Осакатен" Реал Мадрид остана безпомощен срещу Ливърпул

Ливърпул постигна убедителен успех с 2:0 срещу Реал Мадрид в дербито от петия кръг на Шампионска лига. На „Анфийлд“ Алексис Мак Алистър изведе мърсисайдци напред в резултата в началото на втората част. В 76-ата минута Коди Гакпо удвои аванса на своя тим. При само гол преднина в полза на английския гранд Килиан Мбапе и Мохамед Салах последователно пропуснаха дузпи.

Така "кралете", в чиито редици поради травми липсват ключови футболисти като Винисиус Жуниор, Родриго, Дани Карвахал, Едер Милитао и Давид Алаба, остават с 6 точки на 24-то място. Тимът на Арне Слот е безгрешен в надпреварата и има максималните 15 пункта в своя актив, оглавявайки таблицата.

Top of the Premier League ✅

Top of the Champions League ✅



Liverpool are on top of the world 🍾 pic.twitter.com/cTdXtgJCXj