Испания счупи брадат рекорд на Франция на Евро 2024

Испания спечели Европейското първенство по футбол, след като се наложи с 2:1 над Англия на финала. По този начин „Ла Фурия“ завоюва рекордния си четвърти трофей от континенталната надпревара. Иберийците обаче записаха и още едно историческо постижение.

Момчетата на Луис де ла Фуенте спечелиха и седемте си мача по време на надпреварата в Германия като отбелязаха общо 15 попадения. По този начин те счупиха рекорда на Франция за най-много реализирани голове в един турнир. По време на Евро'84 „петлите“ вкарват 14 попадения.

Spain at #EURO2024 - 7 out of 7. ✅🇪🇸 pic.twitter.com/jkdIevNT3Z