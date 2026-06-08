Италия с план за спасение: Роберто Манчини се завръща, за да възкреси футбола

Роберто Манчини е все по-близо до завръщане начело на националния отбор на Италия. Според информации на водещи италиански медии, сред които Джанлука Ди Марцио и Calciomercato, 61-годишният специалист е фаворит за поста на постоянен селекционер на "Скуадра адзура", който в момента временно се заема от Силвио Балдини. Очаква се Балдини да се завърне към работата си с младежкия национален отбор.

Роберто Манчини се завръща начело на Италия

Манчини вече има сериозна история начело на италианския национален тим. В периода между 2018 и 2023 година той успя да върне отбора сред водещите сили в европейския футбол, като кулминацията дойде с триумфа на Италия на Европейското първенство 2020. Наред с успехите обаче, управлението му бе белязано и от сериозно разочарование, след като "адзурите" не успяха да се класират за Световното първенство през 2022 година.

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Вакантното място начело на Италия се отвори през март след оставката на Дженаро Гатузо. След неуспешната квалификационна кампания федерацията се довери временно на Балдини, който дотогава водеше младежкия национален тим до 21 години. Под негово ръководство Италия записа две победи в контролни срещи през юни срещу Люксембург и Гърция.

Според трансферния експерт Николо Скира преговорите между федерацията и Манчини са в напреднал етап. Очакванията са двете страни да финализират споразумение до 2030 година, като договорът ще гарантира на специалиста годишно възнаграждение от около 2 милиона евро.

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