Ядосаха Гуардиола след издънката: Ако реша, ще пусна и 9 нападатели! (ВИДЕО)

„Ако имам право да направя пет смени, това не означава, че трябва да ги използвам всички. Аз съм достатъчно добър треньор, за да реша какво да правя и какво ли още не", каза Пеп. "Може в реванша да реша да бъда луд и да играя с 9 нападатели", добави още той.

Репортаж: Лайпциг се опъна на Манчестър Сити (ВИДЕО)

"Бях доста доволен от това, което видях на терена, особено в полузащитата. Разбира се, помислих да пусна Фил Фоудън, но в крайна сметка реших да оставя всичко, както е, особено в отбрана", добави още Пеп, който е първият мениджър от Жозе Моуриньо през 2018-та насам, който не използва нито една смяна в мач от Шампионска лига.

Сити и Лайпциг завършиха при резултат 1:1, а мачът бе белязан от поредната вратарска глупост в Шампионска лига (ВИДЕО)

