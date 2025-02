На "Бернабеу" имаше само един отбор! Реал Мадрид размаза Сити, шоу на Мбапе

Реал Мадрид разгроми Манчестър Сити с 3:1 в реванша от плейофа за класиране на 1/8-финалите в Шампионска лига и с общ резултат 5:2 отстрани "гражданите". На "Сантиаго Бернабеу" сякаш имаше само един отбор на терена, защото "кралете" размазаха своя противник. Суперзвездата на "белия балет" Килиан Мбапе блесна с хеттрик и отбеляза 14-ото си попадение от началото на 2025 година.

Шоуто на французина стартира едва в четвъртата минута. Нападателят овладя дълго подаване от Раул Асенсио и без да губи много време прехвърли Едерсон, който бе излязъл напред, за 1:0. Лошите новини за Гуардиола се множаха, тъй като малко по-късно Джон Стоунс се контузи и бе заменен от Нейтън Аке.

ОЩЕ ОТ ШАМПИОНСКА ЛИГА: Европейски клубен шампион изпусна дузпа, но се класира за 1/8-финалите на Шампионска лига

⚪️🛸 27th goal in 38 games for Kylian Mbappé at Real Madrid. Wow. 🚀✨ pic.twitter.com/L97jPryeGD

В следващите минути Белингам и Валверде се отчетоха с неточни изстрели. Едерсон пък спаси шут на Килиан Мбапе. В 33-тата минута обаче бразилският страж остана безпомощен. Страхотна комбинация между Вини Жуниор, Родриго и Мбапе позволи на последния да удвои аванса на мадричани.

През втората част възпитаниците на Пеп Гуардиола по-скоро изглеждаха обезверени, а магията на "кралете" продължи. В 57-ата минута вратарят на Сити демонстрира рефлекс, за да избие удар на Килиан Мбапе. Само 4 по-късно французинът не прости на Едерсон. Нападателят овладя на границата на наказателното поле, влезе навътре и с левия крак оформи хеттрика си. Докато беше на терена, Вини Жуниор тормозеше отбраната на "гражданите". Негови шутове бяха блокирани или спасени от противниковия страж. В добавеното време Мармуш разтресе напречния стълб с изпълнение на пряк свободен удар, а при добавката Нико Гонзалес вкара почетния гол за английския тим.

ОЩЕ ОТ ШАМПИОНСКА ЛИГА: Байерн е напред в Шампионска лига с гол в последната минута! Турци блестят за Бенфика

Kylian Mbappé hat-trick against Man City means 30 G/A this season for the French star at Real Madrid. ✨🛸 pic.twitter.com/2O3Ahs4riN