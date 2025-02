Кейн поведе Байерн към елиминациите! Пламен Андреев и Фейенорд с престижна победа над Милан в Шампионска лига

Немският футболен колос Байерн Мюнхен победи Селтик с 2:1 като гост в първи мач от плейофите за влизане в елиминационната фаза на Шампионска лига. Хари Кейн отбеляза седмото си попадение в турнира през този сезон, за да поведе баварците към успеха. С това Байерн си осигури комфортен аванс преди реванша на "Алианц Арена" след седмица, когато окончателно ще стане ясно кой от двата отбора ще се класира за 1/8-финалите.

В края на първото полувреме Майкъл Олисе даде аванс на Байерн. След почивката Хари Кейн удвои, отбелязвайки седми гол в осмия си мач в Шампионска лига този сезон. В края на мача обаче домакините от Шотландия върнаха един гол чрез Даизен Маеда. Иначе на трибуните бе издигнат банер от феновете на Селтик, който гласеше: "Покажете червен картон на Израел". Банерът е призив към УЕФА и ФИФА да изключат Израел от международния футбол заради войната в Близкия изток.

Celtic fans revealed this banner during their Champions League playoff tie against Bayern Munich. "Show Israel the red card". #CELFCB pic.twitter.com/RZrViF8ljY

По същото време се изиграха още два мача от Шампионска лига, като един от тях бе и с българска следа. Нидерландският Фейенорд, в който се подвизава и Пламен Андреев, успя да шокира италианския гранд Милан, като го победи с 1:0 като домакин. Единственият гол вкара Игор Пайшао още в третата минута, а "росонерите" така и не успяха да създадат нещо опасно в мача. Андреев пък изгледа мача от пейката като резерва.

В другия мач Бенфика победи Монако с 1:0 като гост. Евангелос Павлидис вкара единственото попадение няколко минути след началото на второто полувреме. А малко след това Али Мусрати си изкара втори жълт картон и остави домакините в намален състав до края на мача. Монегаските ще имат възможност за поправка след седмица, но на португалска земя. Иначе по-рано друг италиански гранд също претърпя издънка в Шампионска лига.

